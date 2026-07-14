В Новосибирской области выдворили более 1,3 тысячи иностранцев с начала года

Вопросы миграционной политики и контроля за соблюдением миграционного законодательства находятся на постоянном контроле регионального управления МВД Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирской области принято 1387 решений о выдворении иностранных граждан. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

По словам представителя ведомства, почти все решения уже исполнены через помещение иностранных граждан в Центр временного содержания. Исключение сделали лишь в отдельных случаях, в том числе для матерей с малолетними детьми.

Для сравнения, за первые шесть месяцев 2025 года в регионе было принято 724 решения о выдворении.

Людмила Фоменко также отметила, что в целом по России снизилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Такая же тенденция наблюдается и в Новосибирской области.

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