В Новосибирске за сутки число автомобилей на дорогах выросло на 19%

13 июля в городе насчитали почти 368 тысяч машин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 13 июля на дорогах зарегистрировали 367 911 автомобилей. Это на 59 025 машин, или 19,13%, больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в ГКУ НСО «ЦОДД».

По данным центра организации дорожного движения, 12 июля на улицах города было зафиксировано 308 886 автомобилей.

В течение июля количество транспорта на дорогах заметно менялось. Так, 11 июля в Новосибирске насчитывалось 304 432 автомобиля, 10 июля — 372 960, 9 июля — 368 137, 8 июля — 370 207, а 7 июля — 366 468.

Наибольшее количество машин с начала месяца зарегистрировали 1 июля — 410 771 автомобиль. Самый низкий показатель пришелся на 5 июля, когда по дорогам города передвигались 297 143 автомобиля.

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