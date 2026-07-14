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НовостиОбщество14 июля 2026 11:58

Вылет рейса из Новосибирска в Москву перенесли на ночь 15 июля

Рейс SU 1465 должен был вылететь в 22:05
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Его перенесли на 00:05.

Его перенесли на 00:05.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево вечером 14 июля задержали несколько рейсов. Об этом сообщили на онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс SU 1465 в Москву (Шереметьево) должен был вылететь в 22:05, но его перенесли на 00:05. Рейс S7 5120 из Минеральных Вод в Новосибирск ожидался в 18:45, а прибудет только в 03:15 ночи 15 июля.

Также задержали рейс S7 5116 из Краснодара — вместо 22:10 его прилет запланирован на 23:14.

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