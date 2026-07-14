В Новосибирске завершили ремонт улицы Волочаевской

До конца недели на обновленном участке нанесут разметку и установят дорожные знаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершили ремонт дорожного покрытия на улице Волочаевской. Работы выполнили на участке площадью почти 24 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

По словам главы города, качество нового асфальтового покрытия соответствует всем нормативным требованиям. До конца недели специалисты нанесут дорожную разметку и установят необходимые дорожные знаки.

Также продолжается ремонт проездов в Плющихинском жилмассиве. Работы разделены на три этапа, два из которых уже завершены.

15 июля дорожники приступят к заключительному этапу — обновлению покрытия на улице Татьяны Снежиной от улицы Виталия Потылицына до Плющихинской.

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