Зарплата иностранных специалистов вырастет до 700 тысяч в Новосибирске

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске с 1 сентября вырастут требования к зарплате высококвалифицированных иностранных специалистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала замначальника управления миграции Людмила Фоменко.
Сейчас в регионе работают 148 таких специалистов — это меньше, чем в прошлом году. Причина в том, что с сентября минимальный порог зарплаты для подтверждения статуса поднимут в три раза.
Раньше иностранцу нужно было платить больше 700 тысяч рублей в квартал, а теперь столько же придется перечислять ежемесячно. По словам Фоменко, не все работодатели смогут выполнить новые условия. Ведомство обсуждало это с Минтруда и собирало компании, многие из которых заявили, что сомневаются в дальнейшем привлечении таких кадров.
Исключением, скорее всего, станет сфера спорта — там зарплаты и так соответствуют новым требованиям. Остальные работодатели, вероятно, пересмотрят трудовые отношения с иностранными сотрудниками.
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