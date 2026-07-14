Зарплата иностранных специалистов вырастет до 700 тысяч в Новосибирске

Не все работодатели смогут выполнить новые условия. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 1 сентября вырастут требования к зарплате высококвалифицированных иностранных специалистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала замначальника управления миграции Людмила Фоменко.

Сейчас в регионе работают 148 таких специалистов — это меньше, чем в прошлом году. Причина в том, что с сентября минимальный порог зарплаты для подтверждения статуса поднимут в три раза.

Раньше иностранцу нужно было платить больше 700 тысяч рублей в квартал, а теперь столько же придется перечислять ежемесячно. По словам Фоменко, не все работодатели смогут выполнить новые условия. Ведомство обсуждало это с Минтруда и собирало компании, многие из которых заявили, что сомневаются в дальнейшем привлечении таких кадров.

Исключением, скорее всего, станет сфера спорта — там зарплаты и так соответствуют новым требованиям. Остальные работодатели, вероятно, пересмотрят трудовые отношения с иностранными сотрудниками.

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