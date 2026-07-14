В Новосибирске за месяц задержали 79 подростков-нарушителей

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В прошедшем месяце пульт централизованного наблюдения принял, а группы быстрого реагирования отработали 3394 тревожных сигнала.

Больше всего тревог - 2008 - поступило от охранных сигнализаций. Мобильными и стационарными кнопками для вызова ГБР клиенты воспользовались 1061 раз, 245 сигналов за месяц передали автоматические пожарные сигнализации, 80 звонков поступило по телефону.

На все происшествия дежурной частью направлялись экипажи ГБР. В результате было пресечено 789 правонарушений (531 хулиганство и 258 попыток хищения), шести гражданам была оказана медицинская помощь.

За месяц «гвардейцами» были задержаны 622 правонарушителя, 79 из которых несовершеннолетние.

С правоохранительными органами группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали в июне 149 раз.