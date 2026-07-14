Полиция задержала 11 подростков за выходные в центре Новосибирска

В Новосибирске сотрудники полиции провели профилактические рейды в Центральном и Железнодорожном районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Патрулирование проходило в вечернее время. Основная цель мероприятий — не допустить нарушений и обеспечить безопасность горожан. За минувшие выходные полицейские оформили 156 административных материалов. Больше ста протоколов составили за нарушения правил дорожного движения.
В отдел полиции № 1 «Центральный» доставили 15 человек. Среди них оказались 11 несовершеннолетних.
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