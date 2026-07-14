В Ордынском районе водителя «Тойоты» осудили за смертельное ДТП

Мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ордынском районе Новосибирской области суд приговорил водителя «Тойоты» к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Мужчина вылетел в кювет, в результате ДТП один пассажир погиб, второй получил тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария случилась на автодороге в Ордынском районе. Водитель нарушил правила и не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

В результате один пассажир получил тяжкий вред здоровью. Второй пассажир от полученных травм скончался.

В суде водитель полностью признал вину.

Суд назначил наказание: 2 года 6 месяцев колонии-поселения и лишение права управлять транспортными средствами на 2 года.

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