Остановку «Пл. Труда» перенесли на 100 метров в Новосибирске

Схема движения также изменена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске временно перенесли остановку «Пл. Труда» на нечетной стороне улицы Широкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной стали строительные работы на мостовом переходе через Обь в створе Ипподромской улицы. Остановочный пункт сдвинули на 100 метров против движения транспорта.

До 15 ноября автобусы маршрута № 5 и троллейбусы № 29 будут забирать и высаживать пассажиров на временной площадке. Схема движения на участке от площади Труда до улицы Ватутина также изменена.

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