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НовостиОбщество14 июля 2026 10:16

В Новосибирске движение на Фабричной и Серебренниковской ограничено до 24 июля

Проезжую часть сузили на четыре метра из за ремонта теплотрасс
Екатерина ХАЛИМОВА
Проезжую часть сузили на четыре метра из за ремонта теплотрасс

Проезжую часть сузили на четыре метра из за ремонта теплотрасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска временно ограничено движение на двух улицах. На Фабричной и Серебренниковской сужена проезжая часть. Ограничения будут действовать до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

На улице Фабричной в районе дома 4/1 проезжую часть сузили на 4 метра. На Серебренниковской около дома 11 — аналогично.

Причина — ремонтные работы на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК».

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