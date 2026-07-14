В Новосибирске движение на Фабричной и Серебренниковской ограничено до 24 июля

Проезжую часть сузили на четыре метра из за ремонта теплотрасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска временно ограничено движение на двух улицах. На Фабричной и Серебренниковской сужена проезжая часть. Ограничения будут действовать до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

На улице Фабричной в районе дома 4/1 проезжую часть сузили на 4 метра. На Серебренниковской около дома 11 — аналогично.

Причина — ремонтные работы на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК».

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