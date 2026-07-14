Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 9:55

Председатель Союза пенсионеров назвал способы получения пенсии для Распутиной

Недостающие годы стажа можно доработать
Валерия МОРГУНЕНКО
Для получения страховой пенсии певице нужно доработать недостающие годы.

Для получения страховой пенсии певице нужно доработать недостающие годы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певице Маше Распутиной не хватает пенсионного стажа для назначения страховых выплат. Однако недостающие годы можно доработать. Ситуацию прокомментировал в беседе с «Абзацем» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Ранее стало известно, что артистке назначили пенсию в 8 тысяч рублей, но выплаты не произвели из-за недостаточного трудового стажа. Рязанский пояснил, что для получения страховой пенсии нужно доработать недостающие годы.

– Год надо получать заработную плату, и с этой зарплаты работодатель должен платить взносы в пенсионную систему, – добавил он.

Также можно докупить недостающий стаж, заплатив необходимые страховые взносы. Кроме того, позднее можно оформить социальную пенсию.

– Когда ей исполнится 65 лет, она может оформить социальную пенсию. Они даются всем тем, у кого недостаточно трудового стажа – либо по болезни, либо по каким-то другим причинам, – объяснил Валерий Рязанский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX