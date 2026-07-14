Председатель Союза пенсионеров назвал способы получения пенсии для Распутиной

Для получения страховой пенсии певице нужно доработать недостающие годы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певице Маше Распутиной не хватает пенсионного стажа для назначения страховых выплат. Однако недостающие годы можно доработать. Ситуацию прокомментировал в беседе с «Абзацем» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Ранее стало известно, что артистке назначили пенсию в 8 тысяч рублей, но выплаты не произвели из-за недостаточного трудового стажа. Рязанский пояснил, что для получения страховой пенсии нужно доработать недостающие годы.

– Год надо получать заработную плату, и с этой зарплаты работодатель должен платить взносы в пенсионную систему, – добавил он.

Также можно докупить недостающий стаж, заплатив необходимые страховые взносы. Кроме того, позднее можно оформить социальную пенсию.

– Когда ей исполнится 65 лет, она может оформить социальную пенсию. Они даются всем тем, у кого недостаточно трудового стажа – либо по болезни, либо по каким-то другим причинам, – объяснил Валерий Рязанский.

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