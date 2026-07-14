Мозаичное панно «Покорители Оби» реставрируют в Новосибирске

Завершить реставрацию планируют до 1 августа. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске начали реставрировать знаменитое мозаичное панно «Покорители Оби» в Советском районе. Подрядчик уже вышел на объект и первым делом начнет демонтировать поврежденные фрагменты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После этого специалисты очистят и обновят поверхность самой мозаики, а также приведут в порядок несущие металлоконструкции. Дополнительно смонтируют новую кровлю из профилированного листа, чтобы защитить панно от дождя и снега.

Стоимость работ по контракту превысила 900 тысяч рублей. Завершить реставрацию планируют до 1 августа. Мозаику площадью 280 квадратных метров создал художник-монументалист Владимир Сокол еще в 1970 году. Высота панно достигает 9 метров, а ширина – 31,5 метра.

Всего в нем больше миллиона разноцветных плиток из смальты, металла, цветного стекла и керамики. Из них сложены яркое солнце, бурные потоки воды, краны и судоходные шлюзы, а также семь суровых лиц первых строителей Новосибирской ГЭС.

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