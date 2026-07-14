253 студента-медика из Новосибирска вышли на работу в больницы и поликлиники

184 студента НГМУ и 69 учащихся медколледжа начали летний трудовой сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области стартовал летний трудовой сезон. На работу в должностях младшего и среднего медперсонала вышли 253 студента-медика. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

По данным медицинского студенческого кадрового центра «Траектория», 184 студента Новосибирского государственного медицинского университета и 69 учащихся Новосибирского медколледжа приступили к работе.

Студентов приняли 22 центральные районные больницы, 11 городских стационаров, 11 поликлиник и 4 детских оздоровительных лагеря.

— Летнее трудоустройство студентов-медиков — это не просто подработка, а стратегическая инвестиция в будущее нашего здравоохранения, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

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