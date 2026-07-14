Живодеру из Алтайского края ужесточили наказание за зверское убийство трех собак

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Алтайский краевой суд ужесточил наказание 27-летнему жителю Хабарского района, который жестоко расправился с тремя собаками. Об этом сообщает amic.ru.
В феврале этого года в поселке Целинном мужчина, будучи пьяным, проник в частный двор и избил лопатой трех привязанных собак. Одна из них погибла на месте, две получили тяжелые увечья.
Свои действия мужчина объяснил тем, что выместил на животных злость из-за личных проблем. В суде он признал вину.
Хабарский районный суд назначил ему три года условно, но прокуратура Алтайского края обжаловала приговор. Краевой суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.
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