Живодеру из Алтайского края ужесточили наказание за зверское убийство трех собак

Мужчину приговорили к трем годам и одному месяцу колонии общего режима. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд ужесточил наказание 27-летнему жителю Хабарского района, который жестоко расправился с тремя собаками. Об этом сообщает amic.ru.

В феврале этого года в поселке Целинном мужчина, будучи пьяным, проник в частный двор и избил лопатой трех привязанных собак. Одна из них погибла на месте, две получили тяжелые увечья.

Свои действия мужчина объяснил тем, что выместил на животных злость из-за личных проблем. В суде он признал вину.

Хабарский районный суд назначил ему три года условно, но прокуратура Алтайского края обжаловала приговор. Краевой суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.

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