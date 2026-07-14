В Новосибирске ввели новые правила получения гражданства РФ

С 26 июля вырастет государственная пошлина за приобретение гражданства. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника управления МВД по региону по миграции Людмила Фоменко рассказала об основных поправках в миграционном законодательстве.

По словам Фоменко, теперь присягу гражданина России можно приносить с 14 лет, тогда как раньше это разрешали только с 18. Она пояснила, что это важно, потому что от этого зависит возможность прекращения гражданства в случае нарушения законов.

Второе изменение касается справок об отсутствии судимости. Со 2 июня 2026 года все иностранцы, подающие заявление на гражданство, обязаны предоставить такой документ. Если судимость есть, нужно указать статью и обстоятельства осуждения.

Замначальника управления добавила, что для некоторых категорий сделали исключение. Требование временно не действует для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и тех, кто получил временное убежище. С этими странами у МВД есть налаженный обмен данными, поэтому справку можно проверить без участия заявителя.

Также Фоменко сообщила, что с 26 июля вырастет государственная пошлина за приобретение гражданства. Раньше ее платили один раз за все заявление, и родитель мог включить в него детей. Теперь же пошлину нужно вносить за каждого человека отдельно.

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