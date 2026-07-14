В Кузбассе пятерых мужчин будут судить за стрельбу и нападения на людей

С июня по июль 2025 года группа мужчин избивала местных жителей и даже открыла огонь по людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштаголе утверждено обвинительное заключение в отношении пятерых местных жителей. Им вменяют самоуправство, хулиганство с применением оружия и покушение на убийство. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на прокуратуру Кузбасса.

С июня по июль 2025 года трое из них выбивали долг у мужчины – избивали его и угрожали расправой. 27 июля четверка напала на посетителей кафе, пустив в ход пистолет и металлический стул.

В тот же день двое из группы открыли огонь по трем людям у частного дома – стреляли из проезжавшей машины, а затем вернулись и выстрелили еще дважды. Жертвы выжили только благодаря врачам.

Деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ. Свою вину они не признали. Дело передано в Таштагольский городской суд.

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