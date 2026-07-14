В Новосибирске опубликовали график школьных каникул на 2026–2027 год

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске стали известны рекомендованные даты школьных каникул на следующий учебный год. Занятия в школах начнутся 1 сентября 2026 года и закончатся 26 мая 2027 года. Для образовательных учреждений, которые работают по четвертной системе, составили примерный календарь.

Осенью ученики отдохнут с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Весной отдых запланирован с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 31 августа.

Для первоклассников сделали исключение – им добавят еще одну неделю отдыха в феврале. Дополнительные каникулы пройдут с 15 по 21 число.

Каждая школа вправе корректировать эти даты. Итоговый график учебное заведение утверждает самостоятельно, поэтому сроки в разных школах могут не совпадать с рекомендованными.

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