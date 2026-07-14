В Новосибирске создают штаб по благоустройству и содержанию города

Единый центр координации займется тротуарами, фасадами, лавочками и урнами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске появится единый штаб по благоустройству и содержанию территории. Новый управленческий механизм будет контролировать состояние тротуаров, фасадов, лавочек и урн по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирск.

Мэр Максим Кудрявцев заявил, что за полтора года реализовано много успешных проектов, но нерешенные вопросы остаются. Сейчас стартует новый этап — «Архитектурный облик города Новосибирска».

Штаб возглавит заместитель мэра Евгений Улитко. В него войдут все профильные департаменты, главы районных администраций, муниципальные учреждения, ресурсоснабжающие и подрядные организации.

— Приступаем к этому масштабному проекту. Чтобы выстроить контуры работы, понадобится от шести до девяти месяцев, — отметил Кудрявцев.

Заседания штаба будут проходить не реже раза в неделю. До 1 сентября — ежедневно.

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