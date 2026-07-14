В Новосибирске создают штаб по благоустройству и содержанию города

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске появится единый штаб по благоустройству и содержанию территории. Новый управленческий механизм будет контролировать состояние тротуаров, фасадов, лавочек и урн по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирск.
Мэр Максим Кудрявцев заявил, что за полтора года реализовано много успешных проектов, но нерешенные вопросы остаются. Сейчас стартует новый этап — «Архитектурный облик города Новосибирска».
Штаб возглавит заместитель мэра Евгений Улитко. В него войдут все профильные департаменты, главы районных администраций, муниципальные учреждения, ресурсоснабжающие и подрядные организации.
— Приступаем к этому масштабному проекту. Чтобы выстроить контуры работы, понадобится от шести до девяти месяцев, — отметил Кудрявцев.
Заседания штаба будут проходить не реже раза в неделю. До 1 сентября — ежедневно.
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