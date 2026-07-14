В Новосибирской области задержали двух подростков за рулем авто и мотоцикла

На место нарушения вызвали родителей подростков, чтобы составить процессуальные документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Купинском районе Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции задержали двух 17-летних водителей за рулем легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Рейды проводились в выходные дни для предотвращения ДТП с участием детей, управляющих транспортными средствами. На место нарушения вызвали родителей подростков, в их присутствии составили процессуальные документы.

Автомобиль и мотоцикл эвакуированы на спецстоянку, информация о нарушениях направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает: за управление без прав в возрасте от 16 лет грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если водитель младше 16 лет, ответственность несут родители. Передача управления лицу без прав влечет штраф в размере 30 тысяч рублей.

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