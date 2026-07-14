Пьяную женщину без прав осудили за смертельное ДТП под Новосибирском

Виновнице ДТП назначено 8 лет колонии общего режима с лишением прав на 2,5 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор 46-летней местной жительнице, виновной в смертельном ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погибли муж и подруга подсудимой. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В августе 2025 года женщина за рулем «Мазды Демио» ехала по трассе в сторону села Новошилово со скоростью не менее 90 км/ч. Начав обгон, она не справилась с управлением, выехала на обочину и съехала в кювет. Два пассажира – ее муж и подруга – погибли на месте.

Вину сибирячка признала лишь частично. Ей назначено 8 лет колонии общего режима с лишением прав на 2,5 года. Также с виновницы ДТП взыскано 5 млн рублей в пользу потерпевших.

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