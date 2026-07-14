Новосибирцы смогут попробовать окрошку на фестивале традиционной русской кухни

Организаторы рекомендуют приходить в одежде с русскими народными мотивами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 19 июля в парке «Березовая роща» впервые состоится фестиваль традиционной кухни «Матрешкина окрошка» с дегустацией и концертной программой, поделились в пресс-службе Дирекции городских парков Новосибирска.

С 12:00 до 17:00 гостей ждут: дегустация окрошки на хлебном квасе и других напитков, концерт народных хоров и современных исполнителей, хороводы, игры и мастер-классы по народным ремеслам. Также будут работать фотозоны, пройдут конкурсы и розыгрыши призов.

Организаторы рекомендуют приходить в одежде с русскими народными мотивами – кокошники, венки из полевых цветов или яркие ленты приветствуются. Вход свободный для всех возрастов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX