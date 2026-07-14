Кудрявцев взял на контроль ситуацию с провалом грунта на Горской в Новосибирске

Водоснабжение отключили оперативно Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске на улице Горской произошел провал грунта. Мэр Максим Кудрявцев поручил держать ситуацию на контроле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Причина — повреждение канализационного коллектора на глубине 15 метров. Водоснабжение отключили сразу. На месте работают специалисты Горводоканала.

На оперативном совещании начальник департамента энергетики Дмитрий Зайков доложил, что восстановление включает ремонт коллектора, водопровода и устранение котлована. Все абоненты обеспечены водой.

Особое внимание — безопасности, чтобы посторонние не имели доступа к обвалу.

— Объем восстановительных работ большой. За три недели надо все восстановить, — поручил глава города.

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