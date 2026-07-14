В Новосибирске можно бесплатно провериться на ИППП

В городе стартовала Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске началась Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Областной кожно-венерологический диспансер приглашает жителей на бесплатную проверку. Анализы на сифилис, гонорею и трихомониаз можно сдать в день обращения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава России.

Прийти можно в любой филиал диспансера. Адреса: улица Объединения, 35; Планировочная, 10; Декабристов, 72; Немировича-Данченко, 131.

Режим работы: по будням с 7:30 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00.

16 июля с 12:00 до 18:00 возле ТЦ «Супер Лента» (улица Ясный берег, 14б) будет работать тест-мобиль. Там можно сдать анализы на ИППП, ВИЧ, гепатит С и сифилис. Врач-дерматовенеролог проверит родинки с помощью дерматоскопа.

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