Юрист Решетникова: «Для получения пенсии нужно иметь 30 баллов и 15 лет стажа»

Россиянам объяснили правила начисления страховой пенсии по старости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для получения страховой пенсии по старости в России нужно иметь минимум 15 лет стажа и накопить 30 пенсионных баллов. Об этом 360.ru рассказала пенсионный юрист Анна Решетникова.

По ее словам, у артистов и творческих работников начисление выплат зависит от формата работы. Если они трудились по трудовым договорам, взносы платил работодатель. При работе по гражданско-правовым договорам исполнители должны были сами регистрироваться в Социальном фонде и делать отчисления.

Многие будущие пенсионеры сейчас не могут подтвердить стаж до появления СНИЛС. Юрист отметила, что доказать работу в этот период можно через суд с помощью показаний бывших коллег. При этом у свидетелей должны быть документы о совместной работе. Если стажа или баллов не хватает, их разрешено официально докупить. Сейчас один год стажа стоит 70 тысяч рублей.

Если трудовая книжка потерялась, информацию можно восстановить через государственные архивы или напрямую у работодателя. Гражданам, которые никогда не работали официально, назначат только социальную пенсию. Ее выплачивают на пять лет позже обычного срока: в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин. Узнать свой стаж и пенсионные накопления можно заранее через выписку на портале «Госуслуги».

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