В новосибирском автосалоне приставы арестовали имущество на 5,4 млн рублей

Под опись-арест попали два легковых автомобиля и автомоечный комплекс. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество автосалона на сумму более 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Поводом послужил судебный спор между магазином и его клиентом из Алтайского края. Покупатель остался недоволен приобретенным автомобилем и подал иск о защите прав потребителя, попросив суд наложить арест на имущество компании. Суд удовлетворил требование.

Пристав уведомил представителей автосалона о возбуждении исполнительного производства. В назначенный день сотрудники предоставили для описи-ареста два легковых автомобиля китайского производства 2023 и 2024 годов выпуска, а также автомоечный комплекс. Продажа и отчуждение имущества запрещены до снятия обременений.

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