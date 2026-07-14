У двух жителей Новосибирска во время диспансеризации выявили рак

У молодой женщины обнаружили рак молочной железы, у 61-летнего мужчины — сразу две опухоли на ранней стадии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске диспансеризация помогла врачам выявить онкологические заболевания у двух пациентов. Благодаря профилактическим обследованиям рак удалось обнаружить на ранних стадиях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава России.

У 34-летней жительницы Новосибирска во время диспансеризации терапевт обнаружил уплотнение в молочной железе. Женщину направили на УЗИ, маммографию и биопсию. Исследования подтвердили рак молочной железы. Сейчас пациентка состоит на учете и проходит лечение.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики ГКБ № 25 Екатерины Багамаевой, женщина замечала уплотнение еще с 2021 года, однако к врачам не обращалась.

Еще один случай — 61-летний мужчина, который не посещал поликлинику три года. Во время диспансеризации анализ кала на скрытую кровь оказался положительным. После колоноскопии и биопсии у пациента выявили рак поперечной ободочной кишки первой стадии. Спустя два месяца врачи также диагностировали у него злокачественное новообразование правой почки первой стадии.

Мужчина находится под наблюдением онколога и получает необходимое лечение.

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