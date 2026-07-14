В Бийске жильцы дома вызвали полицию из-за запаха из съемной квартиры

Жители дома в Бийске заставили вскрыть захламленную квартиру с животными. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители дома № 8 по улице Трофимова в Бийске несколько месяцев страдали от неприятного запаха и нашествия тараканов из съемной квартиры на первом этаже. Ситуация стала настолько невыносимой, что соседи решили вызвать экстренные службы. Об этом пишет «Бийский рабочий».

- Восемь месяцев я не могла спокойно спать, - поделилась одна из жительниц дома Татьяна Бычкова.

Женщине пришлось дважды вызывать службу дезинсекции за свой счет, так как тараканы постоянно бежали из квартиры снизу. Летом к этой проблеме добавился ужасный запах разложения и нечистот, из-за которого люди не могли открыть окна в жару.

Соседи выяснили, что в проблемной квартире никто постоянно не жил. Девушка, которая снимала это жилье, устроила там приют для животных. Она изредка приезжала покормить собак и кошек, но не выгуливала их и не выбрасывала бытовой мусор.

Домком Елена Беляева обратилась в службу «112». На место приехали сотрудники полиции и спасатели МЧС. Квартирантку уговорили приехать и открыть дверь. Внутри они увидели горы мусора, которые занимали две трети комнаты, и бегающих собак. На полу лежали экскременты животных, а по стенам ползали тараканы.

После ухода служб квартирантка лишь слегка подмела пол, но едкий запах остался, так как ковры и вещи пропитались грязью. Сейчас собак из помещения увезли, но порядок там так и не навели. Жильцы дома уже связались с владельцем квартиры и надеются, что жилье полностью очистят от мусора.

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