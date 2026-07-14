Ремонт моста через реку Карасук в Новосибирской области завершен на 75%

Движение грузового транспорта через Базово пока запрещено, для фур оборудованы объездные маршруты. Фото: пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В селе Базово Новосибирской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Карасук. Сейчас работы завершены на 75%, сообщает пресс-служба ТУАД региона.

Специалисты уже завершили гидроизоляцию, смонтировали перила, сейчас ведут устройство дорожной одежды и тротуаров на подходах. Приступили к укладке асфальтобетона.

Ввод в эксплуатацию запланирован досрочно – на полтора месяца раньше, на начало сентября 2026 года. На время ремонта для легковых автомобилей и автобусов организована временная переправа.

Движение грузового транспорта через Базово пока запрещено, для фур оборудованы объездные маршруты. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования дорожных знаков.

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