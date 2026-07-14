В Новосибирске спасатели сняли с пальца трехлетней девочки деревянное кольцо

Ребенок не смог самостоятельно снять деталь от игрушечной пирамидки. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли трехлетней девочке, у которой на пальце застряло деревянное кольцо от игрушечной пирамидки. Об этом сообщили в МАСС.

Инцидент произошел во время игры. Девочка надела на палец деревянное кольцо от пирамидки, однако снять его самостоятельно не смогла.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и с помощью специальных кусачек аккуратно перекусили деревянное кольцо. Операция заняла всего несколько минут.

В результате происшествия ребенок не пострадал. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

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