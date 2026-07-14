В Новосибирске в 2026 году жилье получат 450 детей-сирот

Новосибирск перевыполнит план по жилью для сирот на 50 квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Новосибирске жилье получат на 50 детей-сирот больше, чем планировали. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании. На обеспечение квартирами из бюджетов выделили более 2 миллиардов рублей.

- Мы должны были предоставить 400 квартир – больше половины уже сделано, - отметил Кудрявцев.

Сейчас жилье получили 243 человека. Из 400 квартир 197 предоставляют жилищными сертификатами, а 203 покупают для специализированного найма. Как доложила начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова, экономия на конкурсных процедурах позволит приобрести дополнительно 50 квартир. Так что общее число превысит план.

Мэр подчеркнул, что за два года системная работа уменьшила очередь нуждающихся в жилье детей-сирот. За первые полгода 2026 года число таких людей сократилось на 86 человек.

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