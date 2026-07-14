В Новосибирске за неделю на водоемах погибли три человека

Среди погибших — двое детей, один из подростков утонул на бывшем пляже «Наутилус» Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 3 по 9 июля на водоемах Новосибирска погибли три человека, в том числе двое детей. После трагедий в мэрии вновь призвали жителей соблюдать правила безопасности на воде.

Один из смертельных случаев произошел 8 июля на бывшем пляже «Наутилус» в Ленинском районе. Во время купания подросток начал тонуть. Его друг попытался помочь, но не смог, после чего обратился за помощью к отдыхающим.

Прибывшие на место спасатели не смогли подойти к месту происшествия на катере из-за мелководья, поэтому к поискам привлекли водолазов. Тело 15-летнего подростка обнаружили примерно в 20 метрах от берега.

По данным мэрии, причиной трагедии стал резкий перепад глубины: у берега она составляет около 80 сантиметров, а затем резко увеличивается до 1,7 метра.

Специалисты напоминают, что купаться следует только на оборудованных пляжах, не заходить в воду в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкоголь перед купанием. При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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