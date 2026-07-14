В Новосибирске водители чаще всего попадаются на превышении скорости

В Новосибирске видеокамеры фиксируют использование телефонов, непристегнутые ремни и другие нарушения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске система автоматизированной фиксации дорожных правонарушений фиксирует превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, неправомерные маневры, остановку и стоянку в запрещенных местах, движение по выделенной полосе, а также использование телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности и нарушения правил для грузового транспорта в установленных зонах. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Артем Щетников.

- Основной вал нарушений приходится на превышение скорости, затем — непристегнутый ремень и далее по ниспадающей, - отметил он.

Напомним, что важно соблюдать скоростной режим, правила проезда перекрестков и использовать ремни безопасности, а также не пользоваться телефоном во время движения. Это снижает риск аварий.

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