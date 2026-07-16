В Новосибирской области в середине августа начнется сезон наблюдения Юпитера

Сезон наблюдения Юпитера открывается в Новосибирске 16 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 16 августа жители Новосибирской области смогут наблюдать Юпитер на утреннем небе. С этого дня начинается сезон видимости планеты, который продлится до следующей весны. Об этом КП-Новосибирск рассказал сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Юпитер – яркая планета. Даже в небольшой телескоп можно разглядеть его характерные темные и светлые полосы, а также четыре крупных спутника.

По словам Кашина, лучшие условия для наблюдения за Юпитером будут во второй половине осени.

- Осенью вообще хорошее время для наблюдения планет, - отметил он.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX