Автобус № 88 временно изменит маршрут в Новосибирске

Ограничения будут действовать с 15 июля по 31 августа из-за строительства водовода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 15 июля по 31 августа изменится схема движения автобусного маршрута № 88 «Ул. Таврическая — Центральный корпус». Ограничения связаны со строительством водовода в рабочем поселке Краснообск. Об этом сообщили в мэрии города.

На время работ закроют проезжую часть на перекрестке улиц Северной и Западной.

Из схемы движения в обоих направлениях исключат участок улицы Западной от дома № 204 во 2-м микрорайоне до улицы Северной, участок улицы Северной до улицы 12-й, а также часть улицы 12-й до пересечения с улицей 11-й.

Автобусы будут следовать по безымянному проезду, соединяющему улицы Западную и 12-ю, после чего вернутся на действующий маршрут. Диспетчерское сопровождение и контроль за движением организуют с учетом временной схемы.

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