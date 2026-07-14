В Калининском районе Новосибирска полиция установила грабителя по прозвищу

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли грабеж в Калининском районе по описанию и прозвищу преступника. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

В полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что на улице знакомый мужчина выхватил у него из рук мобильный телефон и документы и скрылся. Потерпевший описал внешность нападавшего и назвал его прозвище.

Личность преступника установили быстро: им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления новосибирец. Сотрудники ППС задержали его по месту жительства. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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