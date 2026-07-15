В Новосибирской области с 17 июля начинается метеорный поток Персеиды

Персеиды достигнут пика в Новосибирской области 13 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 17 июля в небе над Новосибирской областью можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Об этом КП-Новосибирск сообщил сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа, в 2 часа ночи по местному времени.

В этом году условия для наблюдения особенно удачные. Максимум потока совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не помешает.

- Луна всегда мешает, а в этот раз ее не будет, - отметил Кашин. - Можно будет увидеть десятки метеоров за час.

Наблюдать Персеиды можно без телескопа. Лучше всего смотреть на небо вдали от городских огней. Главное, чтобы погода была ясной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX