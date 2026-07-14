В Новосибирске начался сезон наблюдения за Марсом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области начался сезон наблюдения за Марсом. Как рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, с 11 июля планета вышла на утреннее небо и будет сопровождать жителей региона почти весь год.
Сейчас Марс можно разглядеть без телескопа. Для этого нужно встать до рассвета и посмотреть на восточную часть горизонта. В телескоп планета выглядит особенно красиво: заметны полярные шапки и легкая дымка атмосферы.
- Самые хорошие условия для наблюдений наступят во второй половине осени. Тогда Марс перейдет на ночное небо, и его можно будет рассматривать более детально, - отметил Олег Кашин.
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