В Новосибирске начался сезон наблюдения за Марсом

Жители Новосибирска смогут следить за планетой в течение многих месяцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области начался сезон наблюдения за Марсом. Как рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, с 11 июля планета вышла на утреннее небо и будет сопровождать жителей региона почти весь год.

Сейчас Марс можно разглядеть без телескопа. Для этого нужно встать до рассвета и посмотреть на восточную часть горизонта. В телескоп планета выглядит особенно красиво: заметны полярные шапки и легкая дымка атмосферы.

- Самые хорошие условия для наблюдений наступят во второй половине осени. Тогда Марс перейдет на ночное небо, и его можно будет рассматривать более детально, - отметил Олег Кашин.

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