В Новосибирске установят 50 новых стационарных камер

Более 400 камер следят за дорогами Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области наблюдают за дорожным движением более 400 камер. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Артем Щетников. Он отметил, что сейчас в регионе работают стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации.

По словам Щетникова, в ближайшее время в Новосибирске планируют установить около 50 новых стационарных камер. Они будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Места размещения пока не уточняются.

Камеры помогают контролировать соблюдение скоростного режима, правил остановки и стоянки, а также выезд на встречную полосу. Новая техника дополнит уже существующую сеть и повысит безопасность на дорогах города.

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