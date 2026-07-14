В Новосибирской области камеры могут начать выявлять водителей без ОСАГО

Также прорабатывается возможность фиксации нарушений пользователей электросамокатов и других СИМ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в будущем комплексы фотовидеофиксации могут начать автоматически выявлять автомобили без полиса ОСАГО. Кроме того, рассматривается возможность фиксации нарушений, совершаемых пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал начальник центра фотовидеофиксации ГАИ ГУ МВД НСО Артем Щетников в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, вопрос фиксации отсутствия полиса ОСАГО сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Планируется, что камеры будут сверять государственные регистрационные номера автомобилей с базами автостраховщиков, чтобы проверять наличие действующего полиса.

При этом окончательное решение по внедрению такой системы пока не принято.

Также Артем Щетников сообщил, что в настоящее время центр фотовидеофиксации не занимается выявлением нарушений, совершаемых пользователями электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности.

Однако этот вопрос уже активно прорабатывается. По словам руководителя центра, технически комплексы уже готовы к такой работе, сейчас решаются организационные вопросы, необходимые для запуска фиксации подобных нарушений.

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