В селе Довольное до конца года построят спорткомплекс для командных видов спорта

До конца года объект планируют ввести в эксплуатацию. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области в селе Довольное продолжается строительство спортивного комплекса для командных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Площадь объекта – почти две тысячи квадратных метров. Здесь появятся универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, тренажерный зал, зал для бокса и беговая дорожка. Готовность комплекса составляет 45%.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что подрядчик набрал хороший темп: уже готов каркас, устанавливают окна, ведут устройство кровли и наружных коммуникаций. До конца года объект планируют ввести в эксплуатацию.

Всего в ближайшие три года в регионе построят три спортивных комплекса.

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