Жительница Новосибирска заплатит штраф за ложный донос о мошенниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местную жительницу из-за заведомо ложного доноса о мошенниках. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что сибирячка оформила на себя два микрозайма на общую сумму 6 720 рублей. Деньги поступили на ее счет. Позже, не желая возвращать долги, она обратилась в полицию и заявила, что кредиты оформили мошенники без ее участия, а о долгах она узнала только от кредиторов.
Проверка показала, что заявление ложное. В суде женщина признала вину, но отказалась от дачи показаний. Ей назначили штраф в размере шести тысяч рублей.
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