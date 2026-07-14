Жительница Новосибирска заплатит штраф за ложный донос о мошенниках

Не желая возвращать долги, женщина обратилась в полицию и заявила, что кредиты оформили мошенники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местную жительницу из-за заведомо ложного доноса о мошенниках. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что сибирячка оформила на себя два микрозайма на общую сумму 6 720 рублей. Деньги поступили на ее счет. Позже, не желая возвращать долги, она обратилась в полицию и заявила, что кредиты оформили мошенники без ее участия, а о долгах она узнала только от кредиторов.

Проверка показала, что заявление ложное. В суде женщина признала вину, но отказалась от дачи показаний. Ей назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

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