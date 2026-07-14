В Новосибирске девушку оштрафовали на 3 тысячи за кражу в супермаркете

Сибирячку оштрафовали за кражу из супермаркета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске оштрафовали на 3 тысячи рублей 19-летнюю девушку за мелкую кражу из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района.

Инцидент произошел 31 мая 2026 года в Ленинском районе. Девушка сложила в свой пакет шоколад, стиральный порошок, клей-карандаш, апельсиновый сок, женские носки, цветные карандаши, ножницы, линейку и текстовыделитель. После этого она прошла через кассовую зону, не оплатив товар. На выходе ее остановил сотрудник охраны.

Общая стоимость похищенного составила 1437 рублей. Полицейские составили на девушку административный протокол за мелкое хищение.

1 июня 2026 года судья вынес постановление о признании девушки виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.

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