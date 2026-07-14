Трамвай №13 в Новосибирске отмыли от граффити и выпустили на линию

Отмытый трамвай №13 в Новосибирске вышел на линию. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске трамвай №13, который на днях подвергся нападению вандалов, отмыли от граффити и выпустили на линию. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, что неизвестные разрисовали граффити трамвай №13. Инцидент произошел у оперного театра. По словам очевидцев, хулиганы не реагировали на замечания прохожих. Водителю пришлось остановить трамвай и высадить пассажиров. После этого злоумышленники скрылись.

Сотрудники муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» в тот же день сообщили о случившемся в полицию. Вагон оперативно отмыли. Он уже вышел на маршрут и работает по расписанию.

Правоохранители сейчас устанавливают личности вандалов.

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