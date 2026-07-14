Новосибирцы в виде соцвыплат ежедневно получают более 1 млрд рублей

1,5 млн новосибирцев получают соцвыплаты ежедневно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области каждый день направляет на выплаты жителям региона более 1 миллиарда рублей. Около 1,5 миллиона человек получают пенсии, пособия, больничные и другие меры поддержки. Среди них – работающие граждане, ветераны, семьи с детьми, люди с инвалидностью и другие категории.

За последние пять лет расходы отделения выросли на 130 миллиардов рублей.

- Это связано как с ежегодной индексацией пенсий и пособий, так и с появлением новых мер поддержки, - отметила заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина.

Она добавила, что в текущем году начали выплачивать ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми.

Многие выплаты теперь назначают проактивно – без заявлений и лишних документов. В таком формате оформляют материнский капитал, пособия для людей с инвалидностью, единое пособие на новорожденных (если семья уже получает эту меру), ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий. Узнать о назначенной выплате можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

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