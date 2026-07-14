В Татарском районе ремонтируют дорогу между Казаткулем и Константиновкой

Участок трассы соединяет сёла Казаткуль и Константиновка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарском районе Новосибирской области продолжается ремонт дороги, соединяющей сёла Казаткуль и Константиновка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Пятикилометровый участок трассы «19 км а/д «К-01» – Николаевка» приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас дорожники восстанавливают водоотвод, исправляют профиль земляного полотна и укладывают новое щебёночно-песчаное покрытие. Затем здесь установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Завершить все работы планируют до 10 сентября 2026 года.

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