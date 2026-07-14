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НовостиНедвижимость14 июля 2026 2:31

В Новосибирске на проспекте Димитрова продолжается замена тепломагистрали

Подрядчик задействовал дополнительные бригады и технику, чтобы ускорить реконструкцию
Валерия МОРГУНЕНКО

В Новосибирске на проспекте Димитрова в круглосуточном режиме продолжаются работы по замене тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Работы идут в две смены – бригады трудятся даже ночью, привлекли дополнительную спецтехнику. Как рассказал начальник участка Эльдар Насиров, сейчас демонтируют старые сети, подготавливают основание для новой трассы, а также трубы к укладке.

– Так как это центральная часть города, мы хотим постараться побыстрее закончить работы, поэтому задействовали дополнительную технику и людей. Понимаем, что создаются неудобства для водителей и пешеходов, и стараемся завершить все в срок, – пояснил он.

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