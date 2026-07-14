Бывший работник новосибирского завода отсудил 300 тысяч за профзаболевание

Суд обязал работодателя выплатить 300 тысяч рублей работнику за профзаболевание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская транспортная прокуратура помогла бывшему работнику получить компенсацию за вред здоровью. Мужчина трудился на АО «Новосибирский стрелочный завод», где столкнулся с вредными производственными факторами. В 2025 году у него диагностировали профессиональное заболевание. Он пришел на личный прием к прокурору, после чего началась проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры изучили ситуацию и выяснили, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Они обратились в суд с требованием выплатить моральный ущерб. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал работодателя выплатить 300 тысяч рублей.

Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

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