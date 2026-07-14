Новосибирцев в декабре ждет трехдневная рабочая неделя

Новосибирцам рассказали о короткой рабочей неделе перед новогодними праздниками. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце 2026 года жителей Новосибирской области и других регионов страны ждет сокращенная рабочая неделя. Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что последние рабочие дни придутся на 28-30 декабря. После этого начнутся новогодние каникулы. Они продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Отдых составит 11 дней. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что 31 декабря сделали нерабочим за счет переноса выходного с 4 января. Такое решение, по его словам, позволит людям встретить Новый год, не выходя на работу в последний день декабря. Каникулы закончатся 10 января, после чего россияне вернутся к труду.

Соответствующий производственный календарь уже утвержден. Такой график дает возможность заранее спланировать праздники и поездки.

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