В Новосибирской области за неделю поступило 59 сообщений о дронах

Полиция Новосибирской области проверила 59 сообщений о БПЛА. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в полицию Новосибирской области поступило 59 сообщений о беспилотниках. Об этом на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 13 июля сообщил заместитель начальника регионального главка МВД Кирилл Травин.

Все сигналы проверила полиция. По словам Травина, 52 сообщения не подтвердились, а семь полетов оказались санкционированными.

Таким образом, ни одного нарушения, связанного с несанкционированным использованием дронов, за неделю не выявили.

Напомним, что в Новосибирской области вечером 6 июля объявляли режим беспилотной опасности. Режим действовал около двух часов.

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