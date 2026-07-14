В Новосибирской области за неделю поступило 59 сообщений о дронах

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
За минувшую неделю в полицию Новосибирской области поступило 59 сообщений о беспилотниках. Об этом на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 13 июля сообщил заместитель начальника регионального главка МВД Кирилл Травин.
Все сигналы проверила полиция. По словам Травина, 52 сообщения не подтвердились, а семь полетов оказались санкционированными.
Таким образом, ни одного нарушения, связанного с несанкционированным использованием дронов, за неделю не выявили.
Напомним, что в Новосибирской области вечером 6 июля объявляли режим беспилотной опасности. Режим действовал около двух часов.
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