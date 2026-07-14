В Новосибирской области сначала года выловили почти 5 тысяч тонн рыбы

Более 4,9 тонн рыбы выловили из новосибирских водоемов за полгода. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбохозяйственные организации Новосибирской области за первое полугодие 2026 года выловили 4905,2 тонны рыбы. Это на 31,8 тонны больше, чем за тот же период прошлого года. Основной улов (2645,9 тонны) добыли на озере Чаны – одном из крупнейших озер Западной Сибири. Еще 2259,3 тонны пришлось на другие водоемы, включая озера Сартлан и Убинское. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

На озере Убинское в этом году сложилась благоприятная обстановка: там выловили более 140 тонн рыбы, в основном щуки. Для сравнения, в 2024-2025 годах этот показатель составлял от 30 до 70 тонн. Традиционно в регионе добывают сазана, карася и окуня.

Одновременно выросли объемы зарыбления. В первом полугодии в водоемы выпустили 80,4 млн штук рыбопосадочного материала – на 6 млн больше, чем годом ранее. Лидером стала пелядь: ее выпустили 77 млн штук (95,8% от общего объема). Также зарыбляли сазаном, карпом, белым амуром, толстолобиком, стерлядью и щукой – всего 3,4 млн штук.

Господдержка рыбохозяйственных организаций за полугодие составила 13,2 млн рублей. Средства направили на возмещение половины стоимости техники, оборудования и рыбопосадочного материала. Во втором полугодии поддержку продолжат, а на весь 2026 год запланировано 23 млн рублей.

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